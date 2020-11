Comando provinciale Carabinieri di Rieti si illumina con il Tricolore

19 novembre 2020 a

Ieri sera, la facciata della sede del Comando provinciale carabinieri di Rieti si è accesa con i colori della bandiera italiana: un modo per abbracciare idealmente, non solo tutti i colleghi dell’Arma, delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate, impegnate tutte in questi difficili e drammatici giorni, ma tutti i cittadini di Rieti e Provincia, un segnale forte di unità nazionale in queste settimane difficili, dove l’unità di un popolo potrà fare la differenza in questa dura battaglia per sconfiggere un virus pericoloso e subdolo.

Quindi anche il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti si è voluto unire, così, alle tante istituzioni che in tutta Italia stanno accendendo i propri palazzi con il tricolore: un segnale di unità nazionale in queste settimane difficili, come detto, per sostenere e idealmente stare vicino a tutti coloro che sono in prima linea a fronteggiare l’epidemia e stringersi attorno a tutti coloro che hanno perso un familiare, un congiunto, un amico. Le luci tricolori si accenderanno ogni sera all’imbrunire sulla facciata sede Comando Provinciale Carabinieri di Rieti.

