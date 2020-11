"Farmacie Asm di Rieti facciano tamponi rapidi e test sierologici"

18 novembre 2020 a

"Chiediamo all'attuale Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente affinché le farmacie Asm aderiscano all'intesa tra Regione Lazio e l'associazione di categoria e si predispongano a fare i test sierologici ed i tamponi rapidi". La richiesta arriva dai gruppi consiliari Rieti Città Futura, Pd, Psi, Possibile. "Se necessario il Comune metta a disposizione spazi e mezzi per garantire la migliore funzionalità del servizio suindicato. In ordine a ciò, alcune farmacie Asm risultano già adeguatamente ubicate da consentire ai cittadini utenti di rimanere in auto per ricevere il servizio.

In questa fase, in misura maggiore rispetto alla cosiddetta prima ondata pandemica, Rieti sta registrando una particolare sofferenza, tale da richiedere l'attivazione di ogni misura per contenere la diffusione virale. In tal senso l'amministrazione cittadina non può sottrarsi dall'esperire ogni forma di intervento a tal fine, principalmente se gli viene offerta l'occasione di poter utilizzare agevolmente strutture a propria disposizione e perfettamente adeguate agli attuali bisogni sanitari. La storia sta spietatamente dimostrando la scelleratezza della scelta relativa alla vendita delle Farmacie Asm, tuttavia, nella more di un'estrema speranza di ravvedimento, quantomeno, nell'emergenza immediata, si dimostri responsabilità, concretezza ed etica operatività. Non c'è tempo da perdere!", concludono i gruppi consiliari di minoranza.

