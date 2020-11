Emergenza Covid, a Rieti 205 domande ammesse al bonus affitti

18 novembre 2020 a

L’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba, comunica che, sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti (al seguente link: http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=89946&page=9) è stato pubblicato il 2° elenco degli ammessi al contributo del Fondo straordinario per il sostegno alla locazione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid. Con l’adozione dell’elenco sono state ammesse a contributo 205 domande. L’importo del contributo è pari al 40% di tre mensilità di canone di locazione, come stabilito dalla Dgr 176/2020. Contestualmente all’adozione del 2° elenco, il Comune di Rieti ha già iniziato a pagare i contributi a favore dei beneficiari che hanno comunicato il proprio Iban. Si invitano, pertanto, coloro che non lo avessero ancora fatto, a comunicare al Settore Servizi sociali del Comune di Rieti il proprio Iban.

