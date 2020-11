Covid, due anziani morti all'ospedale di Rieti e 79 nuovi casi. I guariti sono 103

18 novembre 2020 a

Due morti all'ospedale de' Lellis e 79 nuovi casi. E' questo il bilancio del bollettino sul coronavirus diffuso dalla Asl di Rieti, che fa registrare anche 103 guarigioni. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 79 nuovi soggetti positivi Covid. Nuovi casi così distribuiti: Rieti (30) – Accumoli (2) – Amatrice (11) – Borgorose (4) – Cantalice (2) – Casaprota (2) – Cittaducale (3) – Fiamignano (1) – Forano (1) – Greccio (2) – Magliano Sabina (3) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (2) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rivodutri (2) – Salisano (1) - Scandriglia (2) – Tarano (1) – Torricella in Sabina (1). Contatti in sorveglianza domiciliare: 283. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 45. Si registrano 103 nuovi guariti così distribuiti: (28) Rieti – (4) Amatrice – (1) Ascrea – (5) Borbona – (9) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Castel di Tora – (2) Castel Nuovo di Farfa – (3) Cittaducale – (2) Concerviano – (2) Configni – (3) Contigliano – (1) Cottanello – (6) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (4) Forano – (1) Frasso Sabino – (2) Magliano Sabina – (1) Montasola - (3) Montopoli in Sabina – (2) Petrella Salto – (1) Poggio Catino – (7) Poggio Mirteto – (3) Poggio Nativo – (3) Scandriglia – (3) Stimigliano – (1) Toffia – (1) Torri in Sabina. Si registrano infine 2 decessi: una donna di 93 anni (ricoverata Malattie Infettive Ogp Rieti), un uomo di 84 anni (Pronto Soccorso Ogp Rieti). I due pazienti erano affetti da gravi patologie. Totale positivi in provincia di Rieti: 1446. Ad oggi il numero totale dei tamponi nasofaringei eseguiti in modalità drive-in sono 20.217.

