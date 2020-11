A spasso durante il coprifuoco notturno: 8 giovani multati dai carabinieri

17 novembre 2020 a

Il 14 novembre, alle 22.30 circa, militari del nucleo radiomobile durante uno specifico servizio per il controllo delle misure finalizzate alla prevenzione della diffusione del virus Covid, hanno accertato a Forano – nei pressi del parco giochi aperto al pubblico in via Colleromano – la presenza di tre autovetture in sosta con a bordo 8 giovani, i quali nonostante l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio dalle 22 alle 5 successive, non hanno fornito una valida giustificazione in merito alla violazione di detto obbligo, disposto nel Dpcm del 3 novembre 2020. I giovani, dopo l’identificazione e le relative contestazioni amministrative, sono stati invitati e diffidati a rientrare immediatamente nelle rispettive abitazioni.

