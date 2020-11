Rieti, superbonus ristrutturazioni: richieste triplicate in tre mesi

Monica Puliti 17 novembre 2020 a

Il Superbonus 110, l’agevolazione prevista dal decreto rilancio del maggio scorso per dare uno scossone all’economia - e, in particolare, al settore edilizio - piegata dalla pandemia, ha riscosso l’interesse dei reatini. “Negli ultimi tre mesi sono triplicate le richieste di accesso agli atti – dicono dall’ufficio ‘accesso agli atti’ del settore Urbanistica del Comune – rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, passando da un centinaio a 300, e la gran fetta è legata soprattutto all’ecobonus”.

Il Governo ha cercato infatti di correre ai ripari, per dare nuovo impulso all’edilizia, offrendo la possibilità di intervenire sulle abitazioni private attraverso interventi di efficientamento energetico e sicurezza sismica, contenuti nel Superbonus 110 appunto, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per opere che vadano in quella direzione, compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ma c’è di più, almeno a Rieti e nelle altre città in cui i consigli comunali abbiano deliberato in tal senso, la possibilità cioè di intervenire sulle superfici abitabili, ampliandole, qualora si acceda al Superbonus.

“Il 29 settembre scorso - dice l’assessore Antonio Emili – abbiamo deliberato l’attuazione della legge regionale che dà la possibilità di aumentare del 20% la superficie delle abitazioni private qualora si ricorra al Superbonus per renderle efficienti dal punto di vista energetico e sismicamente sicure”.

Insomma, lavori a costo zero nelle case con in più l’ampliamento delle stesse. Ma non è tutto così facile. L’accesso al Superbonus 110 è, come nella migliore tradizione italiana, una complessa corsa agli ostacoli dove determinazione nel voler perseguire l’obiettivo e conoscenza delle procedure e dei vari step possono davvero fare la differenza.

Ne sanno qualcosa gli attori in causa: amministratori di condominio o proprietari di case, ordini professionali, imprese costruttrici e, non ultimo, il Comune di Rieti, che ha un ruolo affatto secondario come nel caso di richiesta di accesso agli atti. Un passaggio fondamentale per verificare eventuali difformità tra lo stato dell’immobile e l’ultimo progetto presentato all’Ente per lavori eseguiti in precedenza (in caso di difformità occorre intervenire con le sanatorie), verifica necessaria per passare alla fase progettuale dell’opera in questione.

