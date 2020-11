Rieti, a Greccio Covid hotel da 90 posti

Alessandro Toniolli 17 novembre 2020 a

a

a

Covid Hotel, si prepara una struttura nel comune di Greccio. Il compito di supportare le strutture sanitarie nella lotta al coronavirus spetterà all’Oasi Francescana Gesù Bambino, situata nei pressi del Santuario Francescano e che può ospitare fino ad un massimo di 90 malati. L’inizio delle attività dovrebbe avvenire a breve, forse già con l’inizio della prossima settimana, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, mentre si lavora ai protocolli che verranno trasmessi alle autorità locali che, specificando la tipologia di utenti e le varie modalità operative, garantiranno la sicurezza e la salute pubblica. La capienza massima di 90 persone difficilmente verrà raggiunta, nell’ottica di un utilizzo degli spazi che permetta di minimizzare i rischi per ospiti ed operatori. L’ospedale De Lellis, come tutte le strutture sanitarie d’Italia è in sofferenza e quindi, su spinta del Governo si accelera per individuare e rendere operative strutture alternative. L’urgenza è rallentare il più possibile l’onda dei contagi senza aumentare il carico su una rete ospedaliera satura o prossima alla saturazione, per questo si è chiesto di attrezzare luoghi alternativi che possano accogliere persone positive al virus, ma che non necessitano di cure urgenti, permettendo di trascorrere il necessario periodo di isolamento senza il rischio di estendere il virus, in primo luogo ai familiari. Nei giorni scorsi era stato Alessio Piermarini del circolo di Sinistra Italiana di Rieti ad indicare la caserma Verdirosi come un potenziale presidio Covid.

La scelta di un luogo decentrato, seppure non troppo lontano dall’ospedale De Lellis, dovrebbe contemperare la necessità di vicinanza con le strutture sanitarie con quella di un luogo abbastanza isolato, tanto da poter rassicurare la popolazione. In tutta la regione Lazio sono circa 15 gli alberghi che ospitano pazienti covid, soprattutto situati a Roma e provincia e sono circa 800 i posti letto al momento disponibili.

Nel frattempo all’ospedale De Lellis di Rieti ha aperto il terzo reparto per pazienti Covid positivi e si lavora per aprirne un quarto.

“Vista la necessità di aumentare la disponibilità di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 positivi - fanno sapere dalla direzione aziendale Asl -, presso l’ospedale De Lellis di Rieti è stato aperto un nuovo reparto con 15 posti letto. Il nuovo reparto si aggiunge ai due già attivi, per un totale di 43 posti letto. Inoltre, sono in corso di ultimazione, i lavori per l’apertura del quarto reparto Covid con ulteriori 13 posti letto, la cui apertura è prevista per la fine del mese. I quattro reparti Covid avranno una disponibilità di 56 posti letto totali” conclude la direzione aziendale della Asl.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.