Nell’ambito dei controlli sul rispetto dei protocolli Covid-19, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti, ha elevato sanzioni amministrative pari a 11..400 euro al titolare esercente di una ditta di taglia boschi, per l’utilizzo di lavoratori in nero e per aver retribuito i dipendenti in modalità non tracciabile.

