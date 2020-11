Rieti, Nas chiudono casa di riposo: ospiti trasferiti in altra struttura

16 novembre 2020 a

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Viterbo, che ha competenza territoriale anche sulla provincia reatina, hanno segnalato alla competente autorità comunale, la responsabile di una Casa di riposo, per aver oltre che condotto la struttura in assenza dei prescritti requisiti strutturali, organizzativi e funzionali quali la mancanza di figure professionali adeguate, carenze igienico sanitarie e per aver accolto ospiti in numero superiore alla capacità autorizzata, anche per aver omesso di attuare qualsivoglia misura di contenimento Covid-19. A seguito di tale segnalazione, l’Autorità locale disponeva l’immediata chiusura della Casa di Riposo ed il conseguente trasferimento degli ospiti presenti, in altra idonea struttura.

