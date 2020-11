Incidente, tir si schianta contro un muro: autista ferito

16 novembre 2020 a

Un incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30, all’altezza del km 60 della Salaria, nei pressi di Ornaro. Per cause ancora da accertare un tir è uscito di strada finendo contro il muro di cemento. Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco, questi ultimi hanno messo in sicurezza il mezzo pesante che è stato rimesso in strada. Il personale del 118 ha invece soccorso l’autista trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Disagi alla circolazione si sono avuti anche a causa delle condizioni meteo avverse.

