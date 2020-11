Coronavirus, positivi due medici di famiglia a Rieti. Il presidente della Provincia Calisse: "I numeri della Asl sui contagi generano confusione"

Paola Corradini 16 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, lavorano in condizioni difficilissime i medici di medicina generale di Rieri e a “raccontarlo” è Paolo Bigliocchi: “Torno a casa dopo una lunga giornata di lavoro dopo aver visto molti pazienti e parlato per ore al telefono. Cerco di fare il mio lavoro con onestà e impegno cercando di esserci sempre, consapevole dei rischi che corriamo ma questa è stata una mia scelta fatta anni fa. La notizia di due colleghi positivi ha ingrigito ancora di più la giornata ed aumentata la rabbia per chi sottovaluta il nostro lavoro di frontiera. Per la prima volta avverto la sensazione dell'inevitabile. La battaglia è qui, è ora, e non possiamo far altro che esserci”.

Anche per il personale sanitario del De Lellis è iniziata l’esecuzione dei test come previsto dalla Regione Lazio. Medici e infermieri da venerdì in fila al drive-in sotto la statua di San Camillo De Lellis incrociando le dita. Intanto la situazione legata ai ricoveri di pazienti affetti da Covid diventa sempre più complessa con i reparti ormai saturi e le autoambulanze che stazionano in fila all’ingresso del pronto soccorso. Installate tre tensostrutture riscaldate, nella zona antistante serviranno a gestire l’emergenza e ridurre la pressione sul presidio ospedaliero. Ma il caos rimane con bollettini e numeri che fanno paura e suscitano polemica. “I dati pubblicati dalla Asl in questi ultimi giorni – scrive il presidente della Provincia Mariano Calisse - non hanno alcun significato reale, i loro bollettini infatti riportano 10 nuovi casi ogni giorno ma non sono altro che tamponi di vecchia data riportati tutti insieme con alcuni cittadini già guariti da tempo fortunatamente e positivi di vecchia data i cui referti erano andati persi. Lo scrivo soltanto perché quei dati hanno generato ulteriore paura tra la popolazione ma continua ad esserci qualcosa che non va e francamente è assordante il silenzio della politica Regionale sul tema. Manca ancora una vera assistenza a domicilio dei positivi che dopo aver ricevuto l’esito del tampone restano soli tra ansie e paure”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.