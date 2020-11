Rieti, dipendenti del Comune in agitazione per i ritardi nella liquidazione dei premi di produttività del 2019

15 novembre 2020 a

Rieti, per i sindacati la situazione all’interno del Palazzo di Città sarebbe esplosiva con il malcontento che serpeggia tra il personale la possibilità di vedere realizzate le progressioni economiche orizzontali per i dipendenti nell’anno 2020 e la mancata liquidazione delle prestazioni per il 2019 in progetti di produttività per l’ampliamento dei servizi all’utenza, servizi richiesti ed attivati dalla dirigenza. Per non parlare poi delle continue richieste di conoscere le misure di sicurezza adottate per la prevenzione del Covid-19, nonché lo stato di applicazione dello smart working come imposto dalle normative nazionali. Misure necessarie per ridurre i contagi dal virus. “Per questi motivi - fanno sapere Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta - con una diffida inviata a sindaco, assessore al Personale, al segretario generale ed ai dirigenti e per conoscenza al Prefetto, abbiamo chiesto l’immediata riapertura del tavolo negoziale e l’immediata liquidazione delle spettanze per la performance anno 2019. Diffida che ad oggi non ha sortito effetti. Tali comportamenti appaiono incomprensibili ed inaccettabili e rappresentano la considerazione che l’Amministrazione e la classe dirigente ha nei confronti del poco personale rimasto in servizio. Per questi motivi, qualora non si procederà a riprendere le relazioni sindacali siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione del personale ed alle ulteriori azioni”.

