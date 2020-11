Bara abbandonata nell'ossario nel cimitero di Corese Terra. L'assessore Bertini: "Andremo a fondo sulla questione"

Paolo Giomi 15 novembre 2020 a

Dopo quella di Espartero Chiaretti, il cittadino farense che ha denunciato pubblicamente via social la clamorosa “dimenticanza” scoperta al cimitero di Corese Terra, nel cui ossario è stata rinvenuta una bara abbandonata, arriva anche la dura condanna dell’amministrazione comunale, per voce del suo assessore delegato alla tutela dei cimiteri, Fabio Bertini.

“Appena sono venuto a conoscenza della vicenda del cimitero di Corese Terra ho immediatamente contattato la ditta che si occupa dei lavori per chiedere spiegazioni, facendo loro presente il mio personale sconcerto per una situazione in alcun modo giustificabile – commenta Bertini - ovviamente andremo a fondo della questione, insieme agli uffici comunali preposti, perché tutto ciò non si verifichi più. In questa vicenda c’è anche una questione di decoro e di sensibilità umana, che in un luogo come il cimitero deve essere guida di chi lì opera e lavora. Mi dispiace molto per quanto è accaduto, - continua l’assessore Bertini - anche perché stiamo lavorando molto per riportare i cimiteri ad essere luoghi decorosi, belli e puliti, e credo che i primi segnali di questo importante lavoro già si vedano. Chiaramente - assicura Bertini - a Corese Terra tutto verrà ripulito e ripristinato nel più breve tempo possibile”.

