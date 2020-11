Monterotondo, niente interessi per chi pagherà la tassa sui rifiuti in ritardo

15 novembre 2020 a

Monterotondo, nessun aggravio per i pagamenti della Tari oltre la data di scadenza. A darne notizia è stato il sindaco Riccardo Varone. Una scelta obbligata visto che molti cittadini, ad oggi, ancora non hanno ricevuto i fogli per procedere al saldo della tassa sui rifiuti. “Le procedure utili all'invio dei modelli di pagamento sono state possibili solo dopo il 29 ottobre – ha fatto sapere Varone - data in cui il Consiglio Comunale ha ridefinito le tariffe Tari cosicché la riduzione riconosciuta alle utenze non domestiche, che hanno avuto per decreto un periodo di chiusura, non comportasse un aggravio per le altre utenze. Purtroppo, anche a causa di un problema tecnico nel processo di stampa e postalizzazione del saldo Tari 2020, ad oggi non tutte le bollette sono state recapitate e difficilmente lo saranno entro il 16 novembre, come era stato programmato”.

