Paura al Lago della Duchessa. Due escursioniste si perdono, salvate quando era già buio

Ritrovate due escursioniste disperse dal pomeriggio nella zona sul Lago della Duchessa. L'allarme è scattato quando le donne hanno dato l'Sos essendo finite in una zona impervia. Si è attivata la macchina dei soccorsi per rintracciarle e portarle in salvo.

Tutto ha avuto un lieto fine quando era già buio. Le escursioniste sono state ritrovate in serata in località Bocca di Teve nella Riserva della Duchessa: le due donne risultavano disperse dalle prime ore del pomeriggio e sono state trovate grazie all’intervento dei Guardia Parco, dei Carabinieri di Borgorose e Pescorocchiano e Vigili del Fuoco di Avezzano che le hanno cercate per ore.

