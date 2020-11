Coronavirus, alunno positivo. Il sindaco chiude la scuola dell'infanzia di Passo Corese

15 novembre 2020 a

Alunno della scuola dell'infanzia di Passo Corese positivo al Covid-19. Ordinanza di chiusura del sindaco. L'istituto resterà chiuso nella giornata del 16 novembre per le operazioni di sanificazione. A darne notizia il sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo: "Mi è stato segnalato oggi un nuovo caso di positività al Covid19 nella Scuola dell’Infanzia di Passo Corese. Per questo motivo sto predisponendo, tramite ordinanza, la chiusura della Scuola (plesso via XXI Aprile), nella giornata di domani, lunedì 16 novembre, per procedere alla sanificazione della struttura. Provvederò a comunicare tempestivamente qualsiasi ulteriore aggiornamento. Sono comprese anche le due sezioni distaccate presso la scuola primaria".

