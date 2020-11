15 novembre 2020 a

Coronavirus, morto uomo di 75 anni a Rieti. Ci sono 169 nuovi casi e 144 guariti. A perdere la vita è stato un uomo residente nel capoluogo ricoverato nel reparto Covid. "Era affetto da comorbilità", ci tiene a precisare la Asl. L'uomo, sostiene l'azienda, aveva altre malattie.

Questa la distribuzione territoriale dei nuovi casi: Rieti (65) - Amatrice (5) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – Borbona (2) – Borgorose (7) – Cantalice (5) – Casaprota (1) – Castel di Tora (1) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (8) – Colli sul Velino (3) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (11) - Forano (1) – Greccio (1) – Magliano Sabina (7) - Monteleone Sabino (2) – Morro Reatino (2) – Orvinio (6) – Pescorocchiano (7) - Poggio Bustone (4) – Poggio Mirteto (7) – Poggio Moiano (5) – Poggio Nativo (5) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rivodutri (2) - Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (3).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 335. In 20 hanno terminato la quarantena

Si registrano 144 nuovi guariti: (62) Rieti – (2) Antrodoco - (2) Borbona – (6) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Castel Nuovo di Farfa – (6) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Colle di Tora – (2) Collevecchio – (1) Concerviano – (1) Configni – (9) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (5) Forano – (3) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (4) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone – (6) Poggio Mirteto – (6) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Stimigliano – (1) Toffia – (8) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1530.

