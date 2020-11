Il liceo scientifico Jucci di Rieti si conferma la migliore scuola della provincia

15 novembre 2020 a

Con l’indagine di “Eduscopio” sono stati pubblicati i dati sugli istituti scolastici superiori “migliori” in cui potersi iscrivere il prossimo anno scolastico. Nella provincia di Rieti si attestano in cima alla classifica i Licei. Il Liceo scientifico Jucci detiene lo scalino più alto del podio, seguito dal Rocci di Fara Sabina e dal Gregorio da Catino di Poggio Mirteto. Tra i licei classici invece il Rocci, anche se di appena dello 0,61 per cento, precede il Varrone. Gli Istituti sono classificati in base ai risultati conseguiti dagli alunni dopo il diploma. E’ questo il criterio scelto dagli esperti della Fondazione Agnelli per misurare la qualità delle scuole nel modo più obiettivo possibile. Si misura l'efficacia educativa di una scuola di II grado guardando agli esiti universitari e occupazionali (istituti professionali) di chi l'ha frequentata. Lo Jucci fa registrare un punteggio di 71,73 su 100 mentre i licei scientifici Rocci e Da Catino rispettivamente 70,63 e 69,04. Per i licei classici Rocci e Varrone, dal 2018, il punteggio per entrambi è aumentato di oltre 5 punti portandosi rispettivamente a 68,27 e 67,66.

