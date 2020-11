Magliano Sabina, approvato il progetto per il campo sportivo in erba sintetica: costerà 480 mila euro

Simona Ruggeri 15 novembre 2020 a

L’amministrazione comunale maglianese ha partecipato al “bando sport e periferie”, pubblicato il 13 luglio 2020 dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per il miglioramento della qualità urbana e per la riqualificazione del tessuto sociale, soprattutto attraverso la promozione dell’attività sportiva.

Il progetto che appunto il Comune ha presentato è quello relativo ai lavori di realizzazione del manto erboso sintetico per il campo da calcio esistente, che è stato approvato per una spesa complessiva di 480 mila euro.

Già nel 2016 il Comune di Magliano Sabina aveva provveduto a risistemare gli impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, la riorganizzazione degli spazi esterni del campo e la riqualificazione delle tribune, in occasione anche della vittoria del campionato e del passaggio in Promozione della vecchia Maglianese Calcio nella stagione 2017/2018.

Con la deliberazione di Giunta del 28 ottobre scorso, si approva quindi la richiesta per questo nuovo finanziamento che porterà ulteriori miglioramenti al campo sportivo già disponibile e quindi consentirà all’amministrazione comunale di poter finalmente disporre di un impianto sportivo all’altezza della situazione e in grado di valorizzare le atività delle società del territorio che ne faranno richiesta.

