Mentana, Arianna Plebani attacca il sindaco Marco Benedetti: Con l'apertura del museo ci ha tolto Galleria Borghese

Matteo Torrioli 14 novembre 2020 a

a

a

Non poteva mancare a Mentana la polemica anche sul MucaM, il Museo civico archeologico e dell’agro nomentano ospitato all’interno della Galleria Borghese.

Il 7 novembre è stato ufficialmente aperto il museo, con grande soddisfazione da parte del sindaco Marco Benedetti che voleva da tempo raggiungere questo obiettivo. All’interno del MucaM si trovano 6 sezioni tematiche che raccontano la storia antica di Mentana, le modalità insediative e l'urbanistica del municipio romano di Nomentum. In particolare è possibile ammirare un'ara con dedica a Vulcano proveniente dall'area dell'antico foro, gli straordinari marmi scoperti in località Casale Santucci e appartenenti ad un santuario extra urbano, nonché il prezioso sarcofago in marmo lunense del Carnale.

A qualcuno, però, questa iniziativa non è piaciuta. Non è stato criticato il museo in sé ma la scelta di collocarlo all’interno di Galleria Borghese.

“Addio Galleria Borghese, cuore pulsante di Mentana, gemma preziosa del nostro Centro Storico, anima della nostra comunità – così la consigliera Arianna Plebani ha commentato questa nuova apertura - è l’unico prestigioso luogo che era rimasto a disposizione della comunità mentanese. Grazie sindaco per averci tolto anche questo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.