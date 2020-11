Amazon, le mascherine tricolori attaccano Jeff Bezos dopo il blitz a Passo Corese: incomprensibile la difesa dei lavoratori

14 novembre 2020 a

Le mascherine tricolori dopo il blitz davanti Amazon a Passo Corese: "Lavoratori con Jeff Bezos? Incomprensibile". Dopo che sindacati e diversi dipendenti hanno difeso la loro azienda in seguito al blitz di giovedì 12 novembre davanti al centro di distribuzione le mascherine tricolori di Rieti controreplicano: "Apprendiamo dai giornali le accuse che in questi giorni ci vengono mosse in seguito all’azione di giovedì contro Jeff Bezos e il colosso americano Amazon. I dipendenti si sono schierati dalla parte di chi, in modo illusorio, ha creato nuovi posti di lavoro".

"Le mascherine Tricolori Rieti hanno aderito a questa azione volta a colpire Jeff Bezos e il sistema commerciale Amazon che sta monopolizzando il mercato - continuano - Da parte nostra non c’è stato nessun attacco ai dipendenti, i quali molte volte si trovano ad essere sottopagati e senza tutele, ed è quindi incomprensibile il loro atteggiamento e ci auspichiamo una presa di coscienza riguardo la situazione critica dell’economia locale e nazionale"

