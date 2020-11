14 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, altri 4 morti a Rieti. Nuovo record di contagi: 198 nelle ultime 24 ore. Ma ci sono anche 147 guariti. A perdere la vita due donne di 80 e 57 anni e due uomini di 98 e 74 anni ricoverati presso l'Unità di Terapia Intensiva all'ospedale di Rieti. "Erano affetti da comorbilità", precisa la Asl.

E' stato diffuso il bollettino della Asl di Rieti relativo all'emergenza sanitaria. Questa la distribuzione geografica dei nuovi casi: Rieti: 65 - Amatrice: 3 - Antrodoco: 1 - Borgorose: 10 - Cantalice: 7 - Casaprota: 2 - Castel S. Angelo: 1 - Castel Nuovo di Farfa: 5 - Cantalice: 6 - Collevecchio: 2 - Colli sul Velino: 2 - Contigliano: 9 - Cottanello: 1 - Fara in Sabina: 10 - Fiamignano: 6 - Forano: 1 - Greccio: 1 - Leonessa: 1 - Magliano Sabina: 2 - Monteleone Sabino: 6 - Montopoli in Sabina: 3 - Morro Reatino: 2 - Orvinio: 2 - Pescorocchiano: 2 - Petrella Salto: 1 - Poggio Bustone: 3 - Poggio Mirteto: 6 - Poggio Moiano: 4 - Poggio Nativo: 7 - Poggio S. Lorenzo: 2 - Rivodutri: 6 - Roccantica: 1 - Scandriglia: 10 - Tarano: 6 - Toffia: 1 - Torricella in Sabina: 1.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 292. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 65.

Guariti, totale 147 così distribuiti sul territorio 50 Rieti. 1 Amatrice. 3 Antrodoco. 1 Borbona. 3 Borgo Velino. 4 Borgorose. 2 Cantalice. 4 Cantalupo in Sabina. 2 Casperia. 5 Cittaducale. 1 Colle di Tora. 15 Concerviano. 2 Configni. 3 Contigliano. 2 Fara in Sabina. 5 Fiamignano. 1 Forano. 3 Greccio. 1 Labro. 2 Magliano Sabina. 1 Monte S. Giovanni. 3 Monteleone Sabino. 2 Montopoli in Sabina. 1 Morro Reatino. 2 Pescorocchiano. 2 Petrella Salto. 2 Poggio Bustone. 7 Poggio Mirteto. 2 Poggio Moiano. 1 Poggio Nativo. 1 Poggio S. Lorenzo. 1 Rivodutri. 1 Rocca Sinibalda. 1 Roma. 2 Stimigliano. 2 Toffia. 3 Torri in Sabina. 3 Torricella in Sabina.



Totale positivi in provincia di Rieti: 1506. Ad oggi sono stati eseguiti in modalità drive-in 17.581 tamponi molecolari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.