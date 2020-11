Coronavirus, c'è l'idea di allestire un Covid Hotel nella caserma Verdirosi di Rieti

14 novembre 2020 a

a

a

Dal governo arriva l’invito ad istituire in ogni provincia un Covid hotel per assistere i malati meno gravi e a prendere la palla al balzo è Alessio Piermarini per il circolo di Sinistra Italiana Rieti che indica nella caserma Verdirosi un potenziale presidio Covid. “Il De Lellis - spiega Alessio Piermarini- è rimasto unico e vero presidio per far fronte all’emergenza. A nostro avviso è opportuno trovare strutture che riescano ad alleggerire l’ospedale dal peso e dalla pressione giornaliera. Per questo riteniamo che una possibile soluzione è quello di chiedere un aiuto all’esercito attraverso la caserma Verdirosi per predisporre un presidio anticovid. Il distretto potrebbe funzionare come centro per fare tamponi, ma anche e soprattutto per portare avanti la cura dei malati meno gravi, che devono stare in isolamento o per attivare la riabilitazione di quelli usciti dalla malattia. Per questo chiediamo alle autorità locali e regionali di verificare se ci sono le condizioni per una collaborazione con le autorità militari della caserma Verdirosi”.

