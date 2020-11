Bollette acqua a Rieti, Calisse ammette: Piccoli aumenti necessari per la mettere in sicurezza la rete idrica

13 novembre 2020 a

Aumenti delle tariffe necessari per mettere in sicurezza la rete idrica dei vari Comuni aderenti ad Ato3. A ribadire quella che sembra ora più di una ipotesi avanzata nei giorni scorsi al Corriere di Rieti, dal presidente di Aps, Maurizio Turina è il presidente della Provincia, Mariano Calisse. “Come sottolinea il presidente Turina, le decisioni in merito alla tariffazione dell’acqua sono deliberate e autorizzate dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia e non da Aps. Proprio i sindaci sono al lavoro, insieme al sottoscritto, per garantire tariffe adeguate - spiega Mariano Calisse -. L’Ato 3 vuole prevedere degli aggiustamenti attraverso i quali mantenere intatta la tariffa qual è, al netto di piccoli aumenti di portata irrisoria dovuti all’inflazione e al sistema di tariffazione Arera. Si intende poi raddoppiare il bonus idrico e ridurre la tariffa per nuclei familiari numerosi”. Calisse si dice orgoglioso “che ad oggi riusciamo a assicurare oneri di depurazione e tasse, la tariffa più bassa del Lazio e tra le più basse d’Italia. Nel triennio 2020-2023 sono previsti investimenti per 60 milioni e gran parte di questi non trovano copertura nella tariffa ma nei fondi di interferenza d’ambito”. Quindi la precisazione: “La materia è complessa e solo se studiata a fondo risulta chiaro come alcune componenti siano imposte per legge e il grado di libertà della Conferenza Ato si riduce a pochi parametri. Il nostro compito è quello di lavorare per riuscire nel difficile compito di essere giusti verso i cittadini e ottimizzare le opportunità di investimento”.

