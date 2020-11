Cicolano, sviluppo rurale. Il Gal premia i migliori 19 progetti

Francesca Sammarco 13 novembre 2020 a

Sono stati premiati dal Gal Salto Cicolano i primi 19 progetti attraverso quattro linee di finanziamento del proprio Piano di Sviluppo Locale (Psl), per un totale di circa un 2 milioni di euro di contributo.

E’ quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Locale (Mauro Delfini, presidente, Laura Ciacci vice-presidente, Mariano Calisse, Claudio Ponzani e Serafino Minati consiglieri), che nei giorni scorsi hanno approvato le graduatorie delle domande di finanziamento presentate.

Nello specifico, due sono stati i beneficiari privati che hanno presentato progetti di integrazione e sviluppo della propria azienda agricola, per un totale di 97 mila euro. Per gli investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni direttamente volta a sostenere gli imprenditori agricoli nei loro investimenti aziendali, sono stati finanziati 10 progetti per un contributo di circa 700 mila euro.

