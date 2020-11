Palombara Sabina, chiede soldi per figlio malato ma è una truffa: denunciato napoletano

13 novembre 2020 a

Palombara Sabina, chiede soldi per figlio malato ma è una truffa.

Sul petto un tesserino di riconoscimento di una Onlus impegnata nella lotta alla leucemia. In realtà era un un truffatore pronto a spillare quattrini ai malcapitati. Per questo la Polizia locale ha denunciato per truffa un 50enne napoletano colto sul fatto dopo aver truffato tre donne. L’uomo suonava ai citofoni delle abitazioni, chiedendo un’offerta per l’ospedale e per il figlio malato di tumore ma i successivi controlli hanno permesso di accertare la truffa. Per questo è stato denunciato a piede libero dopo essere stato riconosciuto da alcune delle vittime.

