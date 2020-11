13 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, morto uomo di 72 anni. Boom di nuovi contagi: sono 159. A perdere la vita un uomo un di 72 anni ricoverato presso Terapia Intensiva Ogp Rieti. Il soggetto era affetto da comorbilità.

"All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore - si legge nella nota della Asl - si registrano 159 nuovi soggetti positivi al test Covid 19". Questa la distribuzione territoriale: Rieti: 56. Accumoli 8. Amatrice 7. Antrodoco: 2. Belmonte in Sabina: 5. Borgorose: 11. Borgo Velino 3. Cantalice: 3. Casperia: 1. Castel di Tora: 2. Castel S. Angelo: 1. Cittaducale: 6. Cittareale: 2. Collevecchio: 3. Colli sul Velino: 1. Contigliano: 6. Fara in Sabina: 3. Fiamignano: 3. Forano: 1. Magliano Sabina: 2. Monteleone Sabino: 3. Montopoli in Sabina: 2. Pescorocchiano: 3. Petrella Salto: 2. Poggio Bustone: 3. Poggio Mirteto: 5. Poggio Moiano: 4. Poggio Nativo: 1. Rocca Sinibalda: 3. Salisano: 1. Stimigliano: 1. Tarano: 3. Torri in Sabina: 1. Torricella in Sabina: 1.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 280. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 44. Guariti totale 37: 12 Rieti. 2 Amatrice. 1 Ascrea. 1 Borgo Velino. 1 Borgorose. 2 Cantalupo in Sabina. 4 Cittaducale. 2 Contigliano. 4 Fara in Sabina. 1 Leonessa. 1 Monteleone Sabino. 2 Pescorocchiano. 3 Scandriglia. 1 Torricella in Sabina.



Totale positivi in provincia di Rieti: 1459.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.