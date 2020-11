13 novembre 2020 a

Rieti, famiglia di spacciatori finisce in manette. Operazione della polizia a piazza Tevere. Gli agenti hanno arrestato A.M., del 1972 e A.J. del 1994, rispettivamente padre e figlio per detenzione ai a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altra figlia A.M, del 1998, è stata denunciata in stato di libertà.

L’operazione di polizia è stata condotta dagli investigatori della squadra mobile.

Le pattuglie della Questura di Rieti, nella serata del 12 novembre, hanno così proceduto al controllo nel quartiere di Piazza Tevere di un uomo ed una donna, padre a figlia, che si mostravano particolarmente agitati e preoccupati, gli agenti hanno dunque deciso di perquisirli.

L’attività consentiva di rinvenire, in possesso del padre, alcuni grammi di cocaina e varie banconote di piccolo taglio probabile provento della attività di spaccio, mentre la figlia, invece, occultava all’interno della borsa un fazzoletto contenente della cocaina ed un flacone di metadone.

Gli investigatori hanno fatto quindi irruzione nella loro abitazione per eseguire una perquisizione domiciliare, trovando all’interno dell’appartamento reatino l’altro figlio A.J. nel cui possesso sono stati rinvenuti oltre 20 grammi di cocaina, alcuni grammi di ketamina, un bilancino di precisione, su cui si trovavano ancora alcuni frammenti di sostanza stupefacente, nonché materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare.

A.M. e A.J., padre e figlio, sono stati, pertanto, arrestati e messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari mentre l’altra figlia è stata denunciata.

