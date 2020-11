Magliano Sabina, la Regione invia 400 mila euro per ristrutturare la scuola elementare chiusa da 11 anni

Simona Ruggeri 11 novembre 2020 a

a

a

Presto la scuola elementare di Magliano Sabina tornerà in funzione. Sono finalmente arrivati i tanto sperati finanziamenti che permetteranno al Comune di ristrutturare l’edificio. “400 mila euro provenienti dalle Regione Lazio per il primo stralcio del completamento della scuola elementare” annuncia il sindaco Giulio Falcetta. Sopravvissuta a due guerre, funzionante per quasi un secolo, la scuola di Magliano è chiusa da 11 anni. All’epoca il problema era l’inagibilità dello stabile che necessitava di un grosso adeguamento sismico, intervento realizzato nel 2017. Luogo rimasto vuoto per troppo tempo, provoca ancora oggi un grande senso di tristezza ai molti cittadini maglianesi che lo hanno frequentato. Qualche insegnante lo ha paragonato più volte a una vecchia casa disabitata. Perché effettivamente quella è stata un po’ la seconda casa di molti maglianesi. Con una storia imponente quanto l’edificio stesso. Fu costruito nel 1914, per un costo totale di 131 mila lire e la sua destinazione d’uso fu subito chiara. Magliano aveva la sua prima scuola. Punto di riferimento importante per tutta la comunità, durante la Seconda Guerra Mondiale l’edificio venne adibito a lazzaretto dai militari tedeschi. Nel 1943, mentre si svolgeva un duello aereo tra tedeschi e americani, fu colpito nel piano superiore. Ma i danni maggiori vennero causati da un nuovo bombardamento avvenuto il 7 maggio 1944 che colpì duramente il cuore dell’edificio; il numero delle vittime resta ancora oggi sconosciuto. Alla fine della guerra, lo stabile tornò a svolgere la sua funzione originale e cioè quella di scuola. “Lavorare per la propria città, significa dedicare sé stessi per assistere i concittadini, portare sviluppo, fare nuove opere pubbliche e riattivare luoghi del cuore – dichiara il sindaco Falcetta –. Come amministrazione siamo davvero felici di questo risultato e ci teniamo davvero a ringraziare i rappresentanti regionali, in particolare l’assessore Mauro Alessandri e il consigliere Fabio Refrigeri, che dimostrano una grande attenzione per Magliano e i maglianesi. Mi sembra giusto ringraziare anche tutti i consiglieri e gli assessori; stiamo cercando di fare il possibile per onorare il mandato datoci dai cittadini. In particolare, per la scuola elementare, un ringraziamento particolare va al consigliere Emanuele Eroli, per averci lavorato con tenacia e perseveranza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.