Coronavirus, a Rieti due morti: ufficializzati 171 nuovi casi. I positivi salgono a 1.207

Coronavirus, a Rieti due morti e 113 nuovi contagi. I positivi a quota 1207. A perdere a vita sono state due persone di 67 e 65 anni che erano ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis di Rieti.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 58 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si comunicano inoltre, 113 positività, relative al recupero tamponi, così distribuiti a livello territoriale: Rieti: 50. Antrodoco: 2, Accumoli: 2, Amatrice: 3, Borbona: 1, Borgorose: 10, Cantalice: 1, Cantalupo in Sabina: 1, Casaprota: 1, Castel S. Angelo: 1, Cittaducale: 9, Configni: 1, Contigliano: 7, Fara in Sabina: 12, Fiamignano: 5, Forano: 2, Frasso Sabino: 1, Greccio: 2, Leonessa: 1, Morro Reatino: 2, Magliano Sabina: 5, Monte S. Giovanni: 2, Monteleone Sabino: 1, Montopoli in Sabina: 3, Orvinio: 1, Paganico Sabino: 1, Petrella Salto: 1, Poggio Bustone: 6, Poggio Mirteto: 10, Poggio Moiano: 9, Poggio Nativo: 4, Rocca Sinibalda: 1, Pescorocchiano: 1, Scandriglia: 4, Tarano: 4, Toffia: 2, Torricella in Sabina: 2.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 289. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 38.



Guariti totale 39: 18 Rieti, 1 Amatrice, 1 Borgorose, 2 Cantalice, 4 Cantalupo in Sabina, 1 Contigliano, 3 Fara in Sabina, 1 Frasso Sabino, 1 Greccio, 1 Monteleone Sabino, 4 Montopoli in Sabina, 1 Poggio Mirteto, 1 Torricella in Sabina. Totale positivi in provincia di Rieti: 1207.





