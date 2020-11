Coronavirus, sorpresi senza mascherina in giro a Rieti. Tre persone multate dalla polizia

11 novembre 2020 a

Controlli misure anti Covid. La polizia ha multato tre persone che andavano in giro senza mascherina. E' il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Questura per garantire il rispetto delle misure governative per contenere i contagi coronavirus. La polizia ha dunque controllato le strade della città per scovare eventuali assembramenti e per verificare il rispetto dell'obbligo della mascherina.

Nel corso delle operazioni, che hanno visto impegnate 9 pattuglie della polizia, nella fascia serale e notturna sono state controllate oltre 100 persone e 70 autoveicoli.

I controlli hanno comportato anche la contestazione di 3 illeciti amministrativi per altrettanti individui che non indossavano protezioni alle vie respiratorie e non mantenevano la prevista distanza di sicurezza con altre persone.



