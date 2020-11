Rieti, carica rifiuti nel camion senza autorizzazione. I carabinieri forestali denunciano autotrasportatore

11 novembre 2020 a

Carabinieri forestali in azione a Rieti. Denunciato autotrasportatore sorpreso alla guida di un camion carico di rifiuti senza autorizzazione.

Durante un altro controllo le sentinelle verdi hanno denunciato un uomo sorpreso a trasportare rifiuti di varia natura su di un camion, ma il tutto avveniva senza avere ottenuto le preventive e indispensabili autorizzazioni. Il tutto è emerso dopo che i militari hanno scoperto che non c'erano i documenti per il via libera del materiale di vario genere che era stato caricato nel cassone del mezzo.

I militari, oltre ai rifiuti, hanno sequestrato anche il camion utilizzato per il loro trasporto.

