Smaltimento illecito di elettrodomestici a Rieti. Denunciato un imprenditore

Smaltiva tv e lavatrici in maniera illecita. Imprenditore denunciato dai carabinieri forestali di Rieti. I militari di Contigliano, al termine di un’attività investigativa svolta in collaborazione dell’Arpa Lazio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti il rappresentante di una società reatina operante nel settore della raccolta e trasporto rifiuti. Nel corso di una verifica presso un sito gestito dall’impresa è stato scoperto un deposito incontrollato di rifiuti elettrici ed elettronici (i cosiddetti Raee) di circa 80 mc. provenienti da raccolta differenziata: in particolare erano state violate le norme tecniche di settore. Dunque la Forestale ha inviato un'informativa in Procura segnalando i presunti illeciti.

