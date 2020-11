Acqua, il presidente di Aps: "Le tariffe dell'acqua potrebbero aumentare, servono investimenti"

10 novembre 2020 a

a

a

Il 27esimo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia pone la provincia di Rieti al 38° posto nella classifica generale, data da un indicatore sintetico che tiene conto delle principali variabili ecologiche in tema di ambiente, aria, acqua, mobilità e rifiuti. Nota dolente l’acqua che dovrebbe essere invece fiore all’occhiello del nostro territorio, con dati poco lusinghieri soprattutto per quanto riguarda la dispersione idrica e la depurazione. Maurizio Turina, presidente del consiglio di amministrazione di Acqua Pubblica Sabina sembra consapevole della situazione: “Il territorio di Ato 3 è molto vasto e l’eredità infrastrutturale che abbiamo ricevuto non è delle migliori. Purtroppo la percentuale di dispersione è molto alta soprattutto nella provincia, non così nel comune di Rieti, dove nel tempo le strutture sono state tenute in manutenzione. Ci sono invece Comuni che non hanno fatto abbastanza in questo senso. Abbiamo quindi situazioni in cui le tubature vengono ostruite dal calcare e con il tempo e la pressione si generano rotture”. Ora si attendono le soluzioni, che dovrebbero arrivare dal nuovo piano di investimenti di Aps, un piano importante che dovrebbe raggiungere gli 80 milioni totali, derivanti sia dalle tariffe che dai proventi dell’interferenza d’ambito pagata da Acea “faremo un gran lavoro per risolvere queste problematicità. Metteremo in sicurezza tutto il sistema idrico, non lavorando solo sugli acquedotti, ma migliorando anche le performance dei depuratori. Importante sarà anche l’opera di innovazione, ci stiamo impegnando per ottenere i risultati attesi e siamo in avanzato stato di lavorazione. Alcuni appalti sono già partiti proprio per il telecontrollo”. Sulle tariffe il presidente Turina sottolinea quanto “su queste influisca non solo il bene materiale, ovvero l’acqua, ma anche tutti quei servizi necessari per una efficace erogazione e fruizione. I cittadini in realtà pagano più i servizi inclusi che l’acqua stessa - spiega Turina -. Siamo alla tariffa più bassa del Lazio e tra le più basse d’Italia. Grazie all’interferenza d’ambito gli investimenti deriveranno solo per un terzo dalla tariffa”. Tuttavia non è da escludere un aumento delle bollette. “Aps applica le tariffe che vengono decise ed autorizzate dalla Conferenza dei Sindaci - sottolinea Turina -. Questi ultimi hanno necessità di fare investimenti, affinché eventi di carenza di rifornimenti come quelli che si sono verificati questa estate non si ripetano. La tariffa quindi potrebbe aumentare di poco, difficilmente potranno diminuire se si vuole mettere a posto tutta la mole di infrastrutture necessarie”. Un totale di 2.000 km di tubature, 150 depuratori, 200 sorgenti, 500 serbatoi sono in attesa di manutenzione per rendere efficiente l’intero sistema.

...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.