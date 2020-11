Fara Sabina, Mazzeo e Marinangeli assenti alla conferenza dei capigruppo. E' scontro con la sindaca Cuneo

Paolo Giomi 10 novembre 2020 a

Fara in Sabina, Mazzeo e Marinangeli disertano la conferenza dei capogruppo. All’ordine del giorno aveva alcuni passaggi tecnici come la ratifica dei capigruppo dei quattro schieramenti in consiglio comunale, o la definizione di alcuni passaggi relativi alla composizione delle commissioni consiliari; ma anche la presentazione, da parte della maggioranza, di un nuovo pacchetto di aiuti a sostegno di famiglie e imprese del territorio comunale. Eppure i consiglieri “designati” capigruppo di Fara Merita e Noi Fara, Vincenzo Mazzeo e Marco Marinangeli, hanno ritenuto opportuno disertare la prima conferenza dei capigruppo dell’amministrazione Cuneo, lasciando alla sola Daniela Simonetti de “Il Ponte” la rappresentanza delle opposizioni. Con lei, a dire il vero, c’era la consigliera comunale Lara Scipioni, a quanto pare incaricata dallo stesso Mazzeo di prendere parte alla conferenza, nonostante l’assenza di deleghe ufficiali. Forse perché la stessa Scipioni, a breve, vestirà il ruolo di capogruppo in consiglio comunale dello schieramento più numeroso della minoranza, o semplicemente perché Mazzeo abbia pensato bene di lavarsene le mani, dando ad altri il compito di rappresentare il gruppo in un consesso ufficiale. Per Marinangeli, invece, il ruolo di “desaparecido” sembra ormai calzare sempre più a pennello, dal momento che l’ex delfino di Davide Basilicata, ormai sparito dai radar politici dopo lo schianto elettorale, è sempre più nascosto dall’ombra di Vincenzo Mazzeo. La conferenza dei capigruppo, ciò nonostante, ha preso atto dell’assenza dei consiglieri di minoranza, ed ha proseguito i suoi lavori, all’interno dei quali, alla fine, si è parlato del nuovo pacchetto di stimoli economici e fiscali studiati dall’amministrazione per dare ossigeno alla cittadinanza in vista della seconda ondata della pandemia. A dire il vero su alcuni punti è stata la stessa consigliera Simonetti a dare spunto, soprattutto sul tema degli eventuali sgravi fiscali per i cittadini di Fara Sabina, oggetto di uno specifico ordine del giorno che “Il Ponte” ha già depositato lo scorso 5 novembre, e che sarà oggetto di dibattito nel prossimo consiglio comunale, in programma il 18 in teleconferenza. L’operato della ex candidata sindaco ha aperto, forse, la prima vera strada di dialogo tra le anime del consiglio comunale, e già la prossima settimana le parti si incontreranno di nuovo per verificare la fattibilità economica delle misure allo studio.

