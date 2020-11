Rieti, l'Aps si inventa un App per pagare le bollette dell'acqua

10 novembre 2020 a

Rieti, le bollette dell'acqua si potranno pagare con lo smartphone. Arriva l'App di Aps. Dal 10 novembre è disponibile negli store App Store per Apple e Play Store per Android l’applicazione di Acqua Pubblica Sabina.

A poche settimane di distanza dal varo dello sportello web – sul sito www.acquapubblicasabina.it – il Gestore del servizio idrico di Ato3 introduce un’ulteriore novità per agevolare gli utenti nei vari servizi disponibili,.

Attraverso l’App, i clienti di Aps potranno consultare le bollette, il dettaglio della fornitura, l’estratto conto generale, l’estratto conto per fornitura, le letture e i consumi, lo stato di avanzamento delle richieste, il proprio profilo utente e la curva dei consumi. Così come per lo Sportello web potranno essere inoltrate una serie di richieste: dall’auto-lettura alla variazione degli indirizzi di recapito, dall’attivazione di nuovi contratti, volture e subentri alle variazioni contrattuali e alle disdette.

Per i clienti è disponibile un nuovo sistema di pagamento online, facile e veloce, che si aggiunge alle modalità tradizionali.

