Coronavirus, a Rieti morte due donne che erano ricoverate in terapia intensiva. Ci sono 74 nuovi casi. Rieti: (26 positivi), Amatrice (2), Antrodoco (1), Borgorose (4), Cantalice (3), Castel Sant'Angelo (2), Cittaducale (2), Concerviano (1), Contigliano (1), Corvaro (1), Cottanello (3), Fara in Sabina (8), Forano (2), Monteleone in Sabina (2), Montopoli in Sabina (2), Orvinio (1), Pescorocchiano (1), Poggio Bustone (5), Poggio Moiano (3), Roccasinibalda (1), Scandriglia (3).

La Asl precisa che su espressa richiesta dei sindaci della provincia di Rieti, da oggi verrà inserito soltanto il numero totale dei positivi per comune. Contatti in sorveglianza domiciliare: 233. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 60.

Guariti totale 25: 7 Rieti, 2 Torri in Sabina, 1 Forano, 2 Poggio Catino, 1 Posta, 3 Cantalice, 1 Rivodutri, 1 Poggio Mirteto, 1 Amatrice, 1 Belmonte in Sabina, 1 Scandriglia, 2 Cittaducale, 1 Monteleone Sabino, 1 Toffia.

Il numero totale dei positivi odierno è 1077. Il totale dei tamponi nasofaringei eseguiti in modalità drive-in ad oggi si attesta a quota 17.149.

