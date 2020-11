Rieti, nuovo laboratorio di terapia ortopedicamininvasiva nella sede del distretto 1

10 novembre 2020 a

a

a

Nuovo laboratorio per le terapie ortopediche mininvasive a Rieti. Il nuovo servizio, attivo presso il Distretto 1 di via delle Ortensie, nasce dalla collaborazione tra l’unità di ortopedia e l'unità di diagnostica per Immagini, in sinergia con l’unità di diagnostica territoriale e il distretto sanitario.

Il nuovo servizio prevede l’esecuzione di infiltrazioni ecoguidate di farmaci direttamente all'interno delle articolazioni, per la terapia delle patologie infiammatorie dolorose, che produrranno una importante ricaduta positiva sugli aggravamenti dovuti alle lente risoluzioni abituali di queste patologie, che ingenerano conseguenze sull'equilibrio e ulteriori patologie in altri distretti.

Nella prospettiva di una implementazione sempre più radicata sul territorio dei servizi sanitari, è in corso un progetto multidisciplinare che vedrà associarsi anche altre specialità, quali la Reumatologia, Neurologia, Scienza della Nutrizione, Terapia del Dolore, Fisiatria e Fisioterapia, Diabetologia, Endocrinologia e tutto quanto ruota intorno alle patologie osteoarticolari, al fine di ridurre l’ospedalizzazione e con essa, la necessità di interventi, farmaci e diagnostica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.