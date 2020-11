Morta Fausta Cerfoglia. L'ex sindaco di Poggio Mirteto Rinaldi: "Ci lascia un pezzo della storia del paese"

Elisa Sartarelli 10 novembre 2020 a

Fausta Cerfoglia, figura conosciuta e stimata a Poggio Mirteto, è scomparsa a causa del coronavirus. La terza ad andarsene a causa del Covid-19 dopo Renzo Diafani e Carlo Luciani.

A ricordare la signora Fausta Cerfoglia è il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Rinaldi: "Dopo la recente scomparsa di altri nostri due concittadini, anche la signora Fausta Cerfoglia in De Vito non ce l'ha fatta. Il comunicato della Asl recita, come spesso in questi casi, che era affetta da 'comorbilità'. Ma anche lei, come Renzo e Carlo, sarebbe vissuta altri anni senza questo maledetto Covid. Con Fausta ci lascia un pezzo della storia del nostro paese: mi vengono in mente le mattine prima di entrare a scuola, nella sua cartoleria in piazza, ripenso ai bellissimi gruppi del Carnevalone Poggiano, alle tante manifestazioni culturali, ai bellissimi allestimenti per le edizioni di "Riviviamo Poggio Vecchio" quando, da giovane sindaco alla metà degli anni '90, insieme agli abitanti e ad un po' di persone che avevano a cuore il paese, ci inventammo un idea per rivitalizzare le antiche vie e piazzette del centro storico. E mi vengono in mente anche le tante volte che, insieme alle altre signore delle associazioni culturali, mi fermavano in piazza per manifestarmi il loro affetto e la loro stima ma, al tempo stesso, mi rimproveravano per le tante cose che non riuscivamo a fare per la nostra città. Un pensiero - conclude Rinaldi - va a Fulvia, Antonella, Flavio e Daniele che in questo triste momento non possono neanche stringersi intorno alla cara mamma. Un abbraccio a tutti voi, con il cuore pieno di tristezza".



