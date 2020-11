Rumena deruba uomo mentre fa sesso con lui nel bosco. Arrestata dai carabinieri

10 novembre 2020 a

Deruba uomo durante incontro intimo nel bosco. Arrestata rumena. E' accaduto a Osteria Nuova dove i carabinieri della stazione di Orvinio della Compagnia di Rieti, a seguito di denuncia sporta da un uomo, il quale si era appartato nella boscaglia con una rumena al fine di consumare un rapporto sessuale. La donna è stata denunciata a piede libero per furto con destrezza. La ventisettenne provenieniente nel campo nomadi di Via Nomentana nella capitale, nel corso dell’”incontro amoroso”, aveva sfilato dalla tasca dei pantaloni dell’uomo, la somma contante di 1000 euro dandosi poi a precipitosa fuga. L’uomo è riuscito a dare tempestivamente l’allarme, ha fatto si che i militari, dopo una breve indagine, rintracciassero e identificassero la donna. La somma di denaro non veniva rinvenuta e questo ha fatto ritenere agli inquirenti, che la cittadina rumena potesse avere dei complici in zona. Indagano i Carabinieri di Orvinio.

