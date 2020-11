Bambini contagiati a Stimigliano. Il sindaco: "Sono tutti in isolamento da giorni e sono asintomatici"

Simona Ruggeri 09 novembre 2020 a

La Asl continua a registrare un numero relativamente basso di contagi. Dato forse influenzato dal numero inferiore di tamponi che normalmente vengono analizzati nel fine settimana. Nelle ultime ore la Asl ha registrato 22 contagi e tre decessi (tutti al De Lellis e tutte persone anziane). Tra i 22 contagi di ieri, 14 riguardano bambini sotto i dieci anni. Tredici (dai 6 agli 8 anni) solo nella scuola elementare di Stimigliano. La notizia è stata ufficializzata dalla Asl con il consueto bollettino sull'emergenza sanitaria, ma la situazione era già conosciuta da giorni nel Comune. Infatti i tamponi in questione risalgono al 29 ottobre quando fu organizzato lo screening dopo i primi contagi nella scuola di Stimigliano centro dove poi cinque classi sono state messe in quarantena. Si tratta di bambini che frequentano la la prima, la seconda e la terza. “Sono in isolamento da giorni e sono tutti asintomatici così come i loro genitori”, assicura il sindaco Franco Gilardi che sta seguendo la questione da giorni. La scuola non ha mai chiuso anche se alcune classi sono in quarantena. Isolamento che in ogni caso è terminato proprio ieri per gli alunni della seconda, terza, quarta e quinta che sono risultati negativi ai tamponi. Nella mattinata la Asl ha comunicato il nulla osta al rientro in classe dei bimbi già da oggi. Coloro che sono positivi resteranno in quarantena finché non ci sarà la guarigione ufficializzata dalla Asl. Per quanto riguarda invece le altre classi della sede di Stimigliano dell'istituto comprensivo Forum Nuvum bisognerà attendere gli esiti dei tamponi che sono stati effettuati sabato. “La situazione è sotto controllo e ci affidiamo agli enti preposti, bisogna evitare un clima di caccia alle streghe che in questo momento non fa bene a nessuno”, commenta il primo cittadino che nei giorni scorsi è stato sotto pressione visto che sui social alcune persone gli chiedevano di chiudere le scuole: “Il sindaco o il dirigente scolastico non possono chiudere la scuola perché esiste il Covid19 altrimenti si configurerebbe interruzione di pubblico servizio. Per essere più chiaro il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale può chiudere la scuola su proposta della Asl che in via precauzionale certifica eventuali rischi per la salute pubblica. L'amministrazione comunale, la Asl, e il dirigente scolastico stanno ottemperando a quanto predisposto dal Dcpm, pertanto voglio rassicurare i cittadini, fidatevi, la situazione è monitorata costantemente”., dice il sindaco. Ieri i guariti in provincia sono stati 16, con il dato complessivo dei positivi salito a 1032.

