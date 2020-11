Coronavirus, ospedale di Rieti sotto pressione. Serve spazio per arrivare a 85 letti riservati ai positivi

Paola Corradini 09 novembre 2020 a

Rieti, il pronto soccorso rimane uno dei reparti più sotto pressione del De Lellis. Nella notte tra domenica e lunedì tanti i pazienti in attesa di ricovero nella “bolla” e nei corridoi a causa della carenza di posti per malati Covid. Il bollettino intanto segna 22 nuovi positivi e 3 decessi: 2 uomini di 87 e 83 anni, ricoverati presso Malattie Infettive e un82enne ricoverato al reparto Covid, tutti con patologie pregresse. I decessi totali sono 15 in poco più di un mese. E così l'Asl sta studiando un piano che porti il De Lellis ad avere gli 85 posti letto Covid come richiesto dall'ordinanza della Regione Lazio firmata da Nicola Zingaretti il 5 novembre scorso. L'ipotesi più probabile, per iniziare, è che Medinef, al terzo piano, dovrebbe diventare Covid 3, con 12 posti letto che uniti ai 35 di Covid 1 e Covid 2 al quarto piano e ai 14 posti di malattie infettive porterebbe il numero dei letti disponibili a 61. Mancano comunque all'appello 24 posti.

