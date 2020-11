Un colloquio con Paolo Trancassini (FdI): cosa bolle nell'opposizione e nei territori

Francesco Storace 09 novembre 2020 a

Girando per le province del Lazio e ascoltando i vari dirigenti tra nord e sud del territorio, Paolo Trancassini, deputato del reatino e segretario regionale di Fratelli d’Italia, si è fatto un’idea che ha confidato agli amici: “Basta davvero un segnale per scatenare l’inferno”.

Nei comuni si incontra gente esasperata. E per un partito che nel territorio ha un radicamento considerevole, i segnali arrivano, eccome se arrivano. E Trancassini morde il freno perché “la militanza di Fratelli d’Italia non vede l’ora di dare voce ad un popolo stufo”.

Il segretario regionale di Fdi lancia il primo affondo su Facebook: “Non se ne parla più, né sui social, né sui media e la Commissione d’inchiesta regionale che avrebbe dovuto indagare è stata sapientemente insabbiata; eppure a tutt’oggi non abbiamo notizie dei 13 milioni di euro 'spariti' nel caso delle mascherine fantasma della Regione Lazio. Questo strano silenzio su uno scandalo così grande, dipende forse dal fatto che il Presidente della Regione Lazio è del Pd ed anche segretario nazionale di questo partito?”.

Il dubbio è ammissibile, indubbiamente.

Ma poi accade anche altro, la fatica per prendere 600 euro, le banche che ti chiudono le porte, i ritardi sulla cassa integrazione, poi “pure questa storia incredibile della Calabria”. E un minaccioso, nuovo lockdown che incombe.

Gli fa eco un altro esponente regionale di Fdi, proveniente da sponde moderate, come Luciano Ciocchetti. Pure lui ci va giù pesante: “Per non parlare della storia del vaccino antinfluenzale. Ad oggi su 2.400.000 prenotati ne sono stati consegnati ai medici di medicina generale solo 560.000. Tante persone fragili sono senza vaccino. E il 'mitico' Zingaretti con il 'prode' D’Amato lo volevano rendere obbligatorio. Uno scandalo dietro l’altro”.

Trancassini è netto: “Le porcate che si ripetono, unite ai disastri, che commettono impongono di alzare il livello dello scontro a mio avviso”. E pure ‘sta vergogna di Zuccatelli non può passare così: “Sì, questa è un’altra incredibile vergogna che rende bene l’idea della approssimazione ma anche della spregiudicatezza di questi signori”.

A che tipo di protesta stanno pensando, per ora i vertici di Fdi non lo dicono. Ma non escludono proprio nulla.

Nei panni del premier Giuseppe Conte non dormiremmo affatto sonni tranquilli. Si illude se pensa di sfuggire alle domande pressanti dell’opposizione e soprattutto alla protesta dei cittadini. “Noi non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare il nostro popolo nelle mani di governanti inconcludenti”, è l’epitaffio di Trancassini.

