Coronavirus, a Rieti morti 3 anziani. Sono 22 i nuovi casi, 13 bambini contagiati a Stimigliano

09 novembre 2020 a

a

a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl. Tre morti e 22 nuovi positivi. A perdere la vita sono stati 2 uomini di 87 e 83 anni che erano ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale de Lellis e un uomo di 82 che era ricoverato nel reparto Covid.

Nelle ultime 24 ore si registrano 22 nuovi contagi a Rieti (uomo 38), Contigliano (donna 76, ragazzo 13, bambino 10, uomo 43.), Borgorose (uomo 28, donna 28). Cantalice (donna 95), Fara in Sabina (donna 18), Stimigliano (1 bambino di sei anni, 6 bambini di sette anni, 6 bambini di otto anni.)

Contatti in sorveglianza domiciliare: 266. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 36. Ci sono altri 16 guariti: 13 Rieti, 1 Cantalupo in Sabina, 1 Magliano Sabina, 1 Pescorocchiano. Totale positivi in provincia di Rieti: 1032.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.