Rieti, due nuovi drive in a Sant'Elpidio e Accumoli

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che dalla prossima settimana saranno operative due nuove postazioni drive-in per effettuare i tamponi molecolari e i test antigenici. Un drive-in sarà attivo ogni lunedì ad Accumoli, presso il Pass (via Salaria km 141,600) dalle ore 9 alle ore 13. Un drive-in sarà attivo ogni giovedì a Sant'Elpidio presso il Distretto sanitario Asl Rieti di Pescorocchiano, dalle ore 9 alle ore 13. L’accesso avverrà attraverso una prenotazione tramite la piattaforma della Regione Lazio al link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home. La modalità di accesso online è molto semplice. Basta avere con sé la ricetta dematerializzata, con la prescrizione effettuata dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta e il codice fiscale ed entrare nella piattaforma regionale. Una volta effettuato l’accesso, si potrà scegliere il giorno e l’ora disponibili di esecuzione del tampone. Al termine dell’operazione verrà rilasciato un codice di prenotazione che il cittadino dovrà esibire al drive-in. Le due nuove postazioni drive-in si aggiungono a quelle già attive in provincia di Rieti per un totale di 7 postazioni: a Rieti (in via del Terminillo 42) dal lunedì al sabato. A Magliano Sabina (presso Casa della Salute) tutti i lunedì. A Passo Corese (in via Maestri del Lavoro, via Salaria vecchia - zona artigianale), tutti i martedì. A Osteria Nuova (in via Salaria Km 53,00) tutti i mercoledì. A Poggio Mirteto (in località Capacqua) tutti i venerdì.

