Coronavirus, il presidente dell'ordine dei medici di Rieti: "Va riaperto prima possibile l'ospedale di Magliano"

Crescono i contagiati e con loro la pressione sulla sanità reatina. Ma è una situazione che accomuna praticamente tutta Italia. Chi più e chi meno. Il presidente dell’ordine dei medici della provincia di Rieti, Dario Chiriacò, prova a scattare una fotografia sulla situazione che sta vivendo la sanità reatina in questa emergenza Covid.

“Rieti non è molto diversa dal resto dell’Italia, la nostra Asl sta facendo tutto quello che rientra nei suoi compiti circoscritti entro confini disegnati da Regione e Governo”.

Una seconda fase che anche a Rieti si sta facendo sentire.

“Credo che questa seconda fase era stata preventivata da tutti. Se invece di pensare ai monopattini e al distanziamento degli ombrelloni, il Governo questa estate avesse dato delle linee guida per potenziare le strutture sanitarie, credo che ora ci saremmo trovati in una situazione diversa. Ora siamo in affanno, lo è Rieti come l’Italia”

La Regione chiede alla Asl di aumentare i posti letto Covid.

“Giusto, abbiamo bisogno di più posti letto al De Lellis per i pazienti Covid, ma non bisogna assolutamente tagliare i posti letto per gli altri malati per destinarli al Covid. In Italia si continua a morire anche di infarto e di tumore, non esiste solo il Covid”.

Ma dove potrebbero essere trovati i posti Covid?

“Se non avessimo perso tempo nei mesi estivi pensando ad altro, si sarebbe dovuto riaprire l’ospedale di Magliano in Sabina dismesso non molto tempo fa. In poco tempo si sarebbe potuto destinare questa struttura liberando il De Lellis da questa pressione”.

Ora secondo lei è troppo tardi.

“Teoricamente no. Dipende dai soldi, dalla volontà politica e da chi materialmente si occuperà dei lavori. E questo non dipende dalla Asl ma da Governo e Regione. Tempo però ci sarebbe ancora”.

Il personale sanitario in questo in attività è sufficiente per gestire questa emergenza?

“Il personale sanitario sarebbe stato poco anche senza Covid. Sono decenni che si taglia sulla sanità, mentre aumentano le richieste mediche. Il Covid ha peggiorato poi la situazione. Detto questo mi lasci però ringraziare tutto il personale del De Lellis e i medici in genere per il grande lavoro che stanno svolgendo anche se tra mille difficoltà e tra i tanti rischi che quotidianamente corrono. Tutti meritano un encomio”.

Sotto pressione i medici, sotto pressione la Asl.

“Il problema non riguarda la gestione attuale, eventuali errori vengono da lontano, paghiamo ora gli errori del passato. Il nostro ordine di Rieti ha messo a disposizione della Asl un ambulatorio mobilie per venire incontro all’azienda e la Asl lo ha utilizzato da subito. La Asl complessivamente ha fatto quello che doveva fare, nei limiti dei suoi compiti”.

