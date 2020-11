Coronavirus, riapre la scuola di Sant'Elpidio a Pescorocchiano. Tamponi negativi per gli alunni di Corvaro

08 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, riapre la scuola di Sant'Elpidio a Pescorocchiano. “A seguito dei tamponi negativi dei dipendenti comunali e di tutti i bambini, dopo la sanificazione dei locali, siamo felici di poter riaprire lunedì 9 novembre scolastico di Sant’Elpidio – annuncia il sindaco Ilaria Gatti - I primi a subire le conseguenze di questo subdolo nemico che è il Covid 19, che in questa seconda fase non sta risparmiando la nostra comunità, sono i bambini, costretti a rinunciare a quello che per loro è semplice e normale, giocare, abbracciare. Rispettando tutte le regole, augurandoci che tutto passi in fretta, lasciamo loro il diritto di crescere ed imparare”.

Buone notizie anche dal sindaco di Borgorose Mariano Calisse, che aveva chiuso il plesso scolastico della scuola Lambruschini di Corvaro “i tamponi della classe seconda sono risultati tutti negativi, segno che il distanziamento funziona e quindi puntiamo a riaprire prima possibile”. Calisse informa anche sul conferimento dei rifiuti per i casi positivi, che hanno una diversa modalità di smaltimento: “inviare una mail a [email protected], con l’indirizzo del domicilio e verranno comunicati giorni e modalità di raccolta”. Da venerdì è operativo il drive in per l’esecuzione dei tamponi previa prenotazione, alla sede Asl di Sant’Elpidio e a Borgorose Il laboratorio Presidio Sanitario Sant'Anastasia, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, riesce a consegnare rapidamente i risultati dei test antigenici, permettendo di individuare rapidamente i soggetti positivi appartenenti ai vari cluster e avere un quadro della situazione nel territorio. Tutti i sindaci ricordano quanto questo momento sia delicato, invitando sempre al rispetto delle regole, al rispetto del prossimo, mantenendo lucidità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.