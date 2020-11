Cimitero Rieti, loculo pagato due volte. Mezzetti (Pd) rilancia il caso con un'interrogazione

09 novembre 2020 a

a

a

Rieti, loculi pagati ingiustamente due volte? Cecità dei dirigenti dell’amministrazione pubblica oppure incompetenza? Sono due domande che aspettano una risposta.

“La vicenda merita chiarezza - dice Alessandro Mezzetti, consigliere comunale di minoranza -,. ma la giunta Cicchetti evita di farla. La prova sta nella mancata risposta all’interrogazione che ho presentato lo scorso 19 marzo. Il documento che ho presentato - ricorda Mezzetti - riguarda un caso accaduto in un cimitero di una frazione. Era il 1960 quando nel camposanto una persona acquista un loculo per la tumulazione di un parente. Passano gli anni e un altro lutto colpisce la famiglia, che decide così di seppellire il defunto nello stesso posto acquistato anni prima. Il tutto con il consenso del Comune, che ordina dettagliatamente le procedure di legge da seguire. Regole seguite alla lettera dalla famiglia. E fin qui tutto sembra filare liscio. Ma poi gli uffici del Comune intimano alla famiglia di procedere immediatamente al pagamento del loculo, come se non fosse già di loro proprietà. Più di mille euro, oltre le spese già sostenute per le spese precedenti di traslazione e riduzione. Ma a monte di tutto va ricordato che la durata della concessione è di novantanove anni e quindi un pagamento ulteriore sembra a tutti gli effetti ingiustificato”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.