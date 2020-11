Magliano Sabina, la farmacia si sposta dal centro storico. Ma il Comune impone servizio a domicilio per anziani

Simona Ruggeri 09 novembre 2020 a

La farmacia Poiana di Magliano Sabina è stata autorizzata a trasferirsi. Dunque, dall’attuale sede in piazza Garibaldi, l’attività si sposterà fuori dal centro storico, precisamente in vocabolo Madonna Grande. La richiesta da parte delle titolari era già stata avanzata lo scorso febbraio ma, dopo un’attenta analisi della questione, il responsabile dell’area VI del Comune – Suap, Contenzioso, Tributi e Personale – aveva rifiutato l’istanza. Di nuovo a luglio, le dottoresse titolari della Farmacia, riproponevano la richiesta di trasferimento dei locali con la volontà di massimizzare l’assistenza ed ottimizzare il servizio pubblico farmaceutico che si sarebbe potuto garantire con il trasferimento.. Venivano inoltre assicurati più elevati standard di sicurezza e migliore accessibilità al servizio per tutti. Il Comune, più che altro, cercava di mantenere il servizio nella piazza principale del paese, in quanto spazio di coesione umana e sociale, che in questo modo potrebbe essere compromessa. Inoltre i timori dell’Amministrazione Comunale riguardano il calo ulteriore della presenza di persone nel centro storico, fatto che sicuramente arrecherà danni economici anche alle altre attività commerciali. Infine, si chiedeva di porre attenzione ai molti anziani che popolano il centro e che non possono essere privati della possibilità di acquistare i farmaci senza dover ricorrere per forza all’automobile. Con la determinazione del 16 ottobre 2020 è stato sì accettato il trasferimento della Farmacia Poiana in vocabolo Madonna Grande ma a condizione che le titolari della Farmacia si impegnino nel fornire un adeguato servizio a domicilio gratuito a tutta la cittadinanza da effettuare più giorni a settimana.

