Coronavirus, alunni positivi. Lunedì 9 novembre chiusa la scuola media di Poggio Nativo e le elementari di Casali.

Ad anticipare la notizia, tramite i social “per rapidità d'informazione”, il sindaco di Poggio Nativo, Veronica Diamilla, la quale ha reso noto che “questo lunedì saranno chiuse sia la scuola media di Poggio Nativo, che la scuola elementare di Casali per procedere con la sanificazione delle strutture, stante nuove positività accertate in entrambi i plessi”.

Tuttavia, malgrado il riemergere del problema, Diamilla ha voluto “rassicurare i genitori che l'amministrazione comunale, la Asl, e il dirigente scolastico stanno ottemperando a quanto predisposto dal Dcpm, pertanto la situazione è monitorata costantemente”; chiarendo, inoltre “circa la scuola media di Poggio Nativo, che alla scrivente vengono comunicati dalla Asl solo alunni positivi residenti nel comune di Poggio Nativo, e non tutti quelli positivi; dunque, né sindaco né dirigente scolastico possono chiudere la scuola perché lo chiedono i genitori, legittimamente preoccupati; il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, può chiudere la scuola per sanificazioni a seguito di nuovi positivi accertati e comunicati dalla Asl o dalla dirigenza scolastico, che abbiano frequentato la struttura, oppure su proposta della Asl, per rischi eventuali alla salute pubblica; tantomeno il sindaco può chiedere che venga attivata da Dad, che spetta alle istituzioni scolastiche”.

“Stiamo vivendo un momento difficile per tutti – ha poi evidenziato Diamilla –, le istituzioni sono in costante sofferenza perché i contagi aumentano, crescono i tamponi somministrati e i tempi di risposta. Sia il sindaco che il dirigente scolastico sono a lavoro costantemente per dare risposte in tempi brevi; alcune volte non ci si riesce, ma non dobbiamo perdere la calma; affrontiamo una pandemia nella quale si agisce sulla base di indicazioni scientifiche e non di voci o sensazioni e ci si muove per competenza, di concerto con gli organi sanitari. Siamo consapevoli che sono i nostri ragazzi e cerchiamo di tutelare la loro sicurezza insieme al diritto allo studio e alla didattica”.

